«Урал» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встреча прошла в закрытом режиме. «Урал» одержал победу со счётом 3:1.
На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 40-й минуте второй мяч побывал в воротах «Крыльев», отскочив от игрока самарской команды. На 59-й минуте «Крыльям» удалось отыграть один гол: отличился нападающий Расиль Асайдулин. Через шесть минут форвард «Урала» Игорь Дмитриев восстановил разницу в счёте.
«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков после семи матчей. «Урал» располагается на пятой строчке, заработав 13 очков. В чемпионате России лидирует «Краснодар» (17).
- 10 сентября 2023
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