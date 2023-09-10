«Атлетик» намерен приобрести игрока «Реал Сосьедада» Гонсалеса

Руководство «Атлетика» нацелено на приобретение 22-летнего защитника «Реала Сосьедад» Урко Гонсалеса. Об этом информирует Todofichajes.
По информации источника, красно-белые хотят обновить состав, для чего им требуются новые, молодые футболисты. Особое внимание «Атлетика» привлёк защитник «Реала Сосьедад» Гонсалес. Руководство «львов» отмечает энергичность и универсальность испанского футболиста, который способен играть как в защите, так и в опорной зоне.
Всего в Ла Лиге Гонсалес сыграл в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.
По итогам четырёх туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал семь очков и на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Реал Сосьедад» набрал шесть очков и располагается на восьмой строчке.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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