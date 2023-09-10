Защитник «Ливерпуля» Цимикас продлит контракт с клубом
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Греческий защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас продлит контракт с клубом ещё на два года. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в ближайшее время 27-летний футболист подпишет новое трудовое соглашение с английским клубом, которое будет рассчитано до июля 2027 года.
Напомним, Цимикас перешёл в «Ливерпуль» в августе 2020 года. С того момента греческий защитник принял участие в 62 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 12 результативными передачами. Также 27-летний футболист реализовал решающий пенальти в финальной игре Кубка Англии 2022 года, в котором «Ливерпуль» играл с «Челси».
После четырёх туров АПЛ «красные» набрали 10 очков и на текущий момент находятся на 3-й строчке в турнирной таблице.
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