Защитник «Ливерпуля» Цимикас продлит контракт с клубом

Греческий защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас продлит контракт с клубом ещё на два года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в ближайшее время 27-летний футболист подпишет новое трудовое соглашение с английским клубом, которое будет рассчитано до июля 2027 года.

Напомним, Цимикас перешёл в «Ливерпуль» в августе 2020 года. С того момента греческий защитник принял участие в 62 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 12 результативными передачами. Также 27-летний футболист реализовал решающий пенальти в финальной игре Кубка Англии 2022 года, в котором «Ливерпуль» играл с «Челси».

После четырёх туров АПЛ «красные» набрали 10 очков и на текущий момент находятся на 3-й строчке в турнирной таблице.