Аленичев: на Дзюбу не повлияет инцидент с журналистом. Одной ситуацией больше, вот и всё

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу 35-летнего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Артём получил травму, не играл какое-то время в начале сезона. Весной он показал, что это действительно Артём Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два ещё (поиграет на высоком уровне). Мастерства ему не занимать.

Инцидент с журналистом? Не повлияет на него ситуация с журналистом. Одной больше ситуации стало, вот и всё. Просто журналисты тоже должны понимать, что футболисты после игры могут быть в разном эмоциональном состоянии. Должны понимать, что задавать и что говорить. Я здесь на нейтральной стороне», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, 16 августа Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тыс. рублей за грубое высказывание в адрес журналиста после матча железнодорожников с самарскими «Крыльями Советов» в рамках РПЛ.