Аленичев: на Дзюбу не повлияет инцидент с журналистом. Одной ситуацией больше, вот и всё

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу 35-летнего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Артём получил травму, не играл какое-то время в начале сезона. Весной он показал, что это действительно Артём Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два ещё (поиграет на высоком уровне). Мастерства ему не занимать.
Инцидент с журналистом? Не повлияет на него ситуация с журналистом. Одной больше ситуации стало, вот и всё. Просто журналисты тоже должны понимать, что футболисты после игры могут быть в разном эмоциональном состоянии. Должны понимать, что задавать и что говорить. Я здесь на нейтральной стороне», — приводит слова Аленичева ТАСС.
Напомним, 16 августа Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тыс. рублей за грубое высказывание в адрес журналиста после матча железнодорожников с самарскими «Крыльями Советов» в рамках РПЛ.
- 10 сентября 2023
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:46
-
16:35
-
16:31
-
16:14
-
16:06
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:48
-
14:48
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:26
-
13:25
-
13:22
-
13:10
-
13:06
-
12:53