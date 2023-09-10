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Антони продолжит получать зарплату от «Манчестер Юнайтед» — ESPN

Антони продолжит получать зарплату от «Манчестер Юнайтед» — ESPN
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони будет продолжать получать зарплату от клуба. Об этом сообщает ESPN.

Также источник сообщает, что решения «Манчестер Юнайтед» по делу Антони были подписаны исполнительным директором клуба Ричардом Арнольдом после разговоров с главным тренером Эриком тен Хагом. Сроки возвращения бразильца в клуб пока неизвестны.

Напомним, сегодня, 10 сентября, «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок с командой до дальнейшего распоряжения.

Ранее бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны игрока «красных дьяволов». Позже стало известно, что в адрес Антони выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.

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