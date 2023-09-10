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Ханс-Дитер Флик сегодня будет уволен с поста тренера сборной Германии – источник

Ханс-Дитер Флик сегодня будет уволен с поста тренера сборной Германии – источник
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Федерация футбола Германии (DFB) приняла решение уволить Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bild.

По информации издания, руководить командой во время матча со сборной Франции, который состоится во вторник, 12 сентября, будет спортивный директор Бундестим Руди Фёллер. Главным претендентом на замену Флику считается 36-летний Юлиан Нагельсманн, однако контракт специалиста с «Баварией» всё ещё действует, так что федерации придётся выплатить мюнхенскому клубу компенсацию.

Напомним, в субботу, 9 сентября, сборная Германии потерпела крупное поражение в товарищеском матче с командой Японии (1:4). Сегодня, 10 сентября, Ханс-Дитер Флик должен провести открытую тренировку команды на домашнем стадионе «Вольфсбурга», в ходе которой он, вероятно, и попрощается с футболистами.

Под руководством Флика Германия одержала всего четыре победы в последних 17 играх, а на чемпионате мира в Катаре прекратила борьбу за трофей уже после группового этапа. В этом году немцам удалось одержать лишь одну победу в шести матчах.

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