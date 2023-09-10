Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов: интрига в РПЛ в этом сезоне действительно есть. Пока что

Александр Самедов: интрига в РПЛ в этом сезоне действительно есть. Пока что
Александр Самедов
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал об интриге в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующим чемпионом РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». В сезоне-2023/2024 чемпионата России по футболу «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 17 набранными очками после семи сыгранных туров. «Зенит», самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» отстают от лидера чемпионата на три очка.

«Спартак», за который выступал Самедов, на данный момент занимает девятое место в РПЛ с десятью набранными очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android