Александр Самедов: интрига в РПЛ в этом сезоне действительно есть. Пока что

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал об интриге в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующим чемпионом РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». В сезоне-2023/2024 чемпионата России по футболу «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 17 набранными очками после семи сыгранных туров. «Зенит», самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» отстают от лидера чемпионата на три очка.

«Спартак», за который выступал Самедов, на данный момент занимает девятое место в РПЛ с десятью набранными очками.