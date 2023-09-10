Ловчев: в защите на «Спартак» больно смотреть, при этом клуб не хочет ничего менять

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о неудачных трансферах красно-белых и о защите команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Кто занимается подбором игроков в «Спартаке»? Кто тратил деньги на Дуарте, Маслова, Чернова и Рассказова, когда он ещё был в команде? Это игроки, которые неспособны тянуть такую команду. Значит, кто-то в клубе совершенно не понимает в футболе, если продолжает держать таких игроков.
В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков. Если это не поменяется, думать о каких-то высоких победах не придётся», – приводит слова Ловчева Sport24.
- 10 сентября 2023
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