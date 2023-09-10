В «Балтике» не стали комментировать информацию об интересе к игроку ЦСКА Бистровичу
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Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин не стал комментировать информацию об интересе калининградского клуба к 25-летнему хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.
«Пока я не хотел бы комментировать эту информацию.
Последние дни трансферного окна, мы ведём переговоры с рядом игроков, давайте дождёмся официальной информации», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.
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