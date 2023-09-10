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Мане – об игре вместе с Роналду за «Аль-Наср»: он легенда, рад быть с ним в одной команде

Мане – об игре вместе с Роналду за «Аль-Наср»: он легенда, рад быть с ним в одной команде
Садио Мане
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Сенегальский вингер саудовского «Аль-Насра» Садио Мане рассказал о выступлении в одной команде с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Все прошло хорошо (о переходе в «Аль-Наср». – Прим «Чемпионата»). Это было немного быстро, но это часть нашей работы. В общем, я с этим справился. Я думаю это видно, я играю, я счастлив, я расцветаю каждый день. Это самое важное. Я рад, что нахожусь здесь. Профессиональная лига Саудовской Аравии — хороший чемпионат, в котором много других звёзд. Это лига, которая хорошо развивается. Играть вместе с Криштиану Роналду? Он легенда и отличный парень за пределами поля. Честно говоря, я рад играть вместе с ним», – приводит слова Мане Sport News Africa.

Напомним, этим летом Мане перешёл из немецкой «Баварии» в стан «Аль-Насра» за € 30 млн. Футболист провёл в этом сезоне за клуб из Саудовской Аравии шесть матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами.

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