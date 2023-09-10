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Советник президента «Барселоны» прокомментировал отмену такси для игроков из академии

Советник президента «Барселоны» прокомментировал отмену такси для игроков из академии
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Советник президента «Барселоны» Энрик Масип ответил на вопрос о решении клуба отменить такси для воспитанников академии.

«Этому есть логическое объяснение, но здесь все видят только негатив. Мы переживаем период сокращения расходов, и для восьмилетних или десятилетних детей ненормально приезжать в индивидуальном порядке на роскошных минивэнах, подобном тем, на которых знаменитости ездят на свои концерты. Я был поражён, когда увидел 60 или 70 частных минивэнов или такси. Нужно было исправить эту ситуацию.

Теперь будет автобус. Мы проработаем маршрут, следуя по которому, автобус будет собирать ребят и привозить на базу. Мальчиков будут сопровождать отцы, дедушки, дяди, как это было раньше. Тренироваться здесь – это привилегия. Если кого-то не устроит такой подход, что ж, пусть поищет себе другое место.

Кроме того, я считаю, что такой подход прививает правильную культуру, когда юным футболистам нужно прилагать усилия и чем-то жертвовать ради своей цели. Да, вам нужно что-то принести в жертву, если вы хотите играть за «Барсу», но носить эту футболку — бесценно», – сказал Масип в интервью Spotr.es.

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