Камоцци: сегодня Спаллетти является лучшим итальянским тренером

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал Лучано Спаллетти лучшим итальянским тренером на данный момент.
«Спаллетти на сегодняшний день является лучшим итальянским тренером по опыту, тактике и управлению командой. Я считаю, что он унаследовал национальную сборную с небольшим количеством игроков, способных побеждать, и это проблема для такого специалиста, как Спаллетти, который не может работать с игроками ежедневно.
Стиль игры, который строит Лучано, требует знаний, которые никто не сможет дать вам за неделю. В Италии не хватает чемпионов, тех, кто может изменить ситуацию на поле», – приводит слова Камоцци Metaratings.
Спаллетти является главным тренером сборной Италии. Вчера, 9 сентября, итальянцы не смогли переиграть Северную Македонию (1:1) в рамках квалификации к Евро-2024.
- 10 сентября 2023
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