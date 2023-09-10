Камоцци: сегодня Спаллетти является лучшим итальянским тренером

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал Лучано Спаллетти лучшим итальянским тренером на данный момент.

«Спаллетти на сегодняшний день является лучшим итальянским тренером по опыту, тактике и управлению командой. Я считаю, что он унаследовал национальную сборную с небольшим количеством игроков, способных побеждать, и это проблема для такого специалиста, как Спаллетти, который не может работать с игроками ежедневно.

Стиль игры, который строит Лучано, требует знаний, которые никто не сможет дать вам за неделю. В Италии не хватает чемпионов, тех, кто может изменить ситуацию на поле», – приводит слова Камоцци Metaratings.

Спаллетти является главным тренером сборной Италии. Вчера, 9 сентября, итальянцы не смогли переиграть Северную Македонию (1:1) в рамках квалификации к Евро-2024.