Черчесов ответил на вопрос о лучших вратарях в истории российского футбола

Бывший главный тренер венгрского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о лучших вратарях в истории российского футбола.

«Топ-3 вратаря в истории отечественного футбола? Если брать моё поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Ещё Харин.

Дасаев и Акинфеев разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарём мира, и это даёт какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть. А Игорь — гениальный вратарь. Есть партнёр по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане в моей команде был незаменим», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».