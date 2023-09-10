Черчесов: увидите ли меня в воротах в матчах легенд? Моя игровая карьера завершена

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов, который был голкипером во время игровой карьеры, ответил на вопрос о том, сыграет ли он в воротах в матчах легенд.
«Увидите ли вы меня в воротах в матчах легенд? Моя игровая карьера завершена, потому что я отыграл до сорока лет. Всё отдал, ничего не сэкономил. Иногда бывшие партнёры во время карьеры позволяли себе вольности и сейчас навёрстывают. А мы всё отдали — поэтому всё», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. Единственный мяч за сборную мира забил Максим Ромащенко.
- 10 сентября 2023
-
23:11
-
23:06
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:08
-
22:04
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:11
-
19:56
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39