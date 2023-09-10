Черчесов: увидите ли меня в воротах в матчах легенд? Моя игровая карьера завершена

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов, который был голкипером во время игровой карьеры, ответил на вопрос о том, сыграет ли он в воротах в матчах легенд.

«Увидите ли вы меня в воротах в матчах легенд? Моя игровая карьера завершена, потому что я отыграл до сорока лет. Всё отдал, ничего не сэкономил. Иногда бывшие партнёры во время карьеры позволяли себе вольности и сейчас навёрстывают. А мы всё отдали — поэтому всё», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. Единственный мяч за сборную мира забил Максим Ромащенко.