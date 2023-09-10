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Дембеле рассказал о причинах перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»

Дембеле рассказал о причинах перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»
Усман Дембеле
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Французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Я поговорил с тренером и президентом Аль-Хелаифи. Они рассказали мне об этом проекте, и возвращение во Францию также вселяло в меня надежду. В «ПСЖ» всё хорошо, у нас отличный тренер (Луис Энрике. – Прим. «Чемпионата»), и выступление президента мне понравилось», – сказал Дембеле в эфире телеканала TF1.

Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. При этом в июне французский футболист заявлял, что не намерен покидать каталонский клуб.

В прошлом сезоне за «Барселону» Дембеле провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.

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