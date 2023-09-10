Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей
Поделиться
Самарские «Крылья Советов» в скором времени выкупят контракт полузащитника Сергея Бабкина, который принадлежит московскому «Локомотиву», сообщает журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.
По сведениям источника, Бабкин подпишет полноценный контракт с самарской командой на четыре года. «Крылья Советов» активируют опцию выкупа за 40 млн рублей. Также в материале отмечается, что 12 сентября будет последний день, когда футболист будет принадлежать «Локомотиву». Презентация полузащитника пройдёт либо 12-го, либо 14 сентября.
Отметим, что в составе самарчан футболист в этом сезоне сыграл в восьми играх, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
23:11
-
23:06
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:08
-
22:04
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:11
-
19:56
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
Партнерский контент