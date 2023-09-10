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Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей

Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей
Сергей Бабкин
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Самарские «Крылья Советов» в скором времени выкупят контракт полузащитника Сергея Бабкина, который принадлежит московскому «Локомотиву», сообщает журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.

По сведениям источника, Бабкин подпишет полноценный контракт с самарской командой на четыре года. «Крылья Советов» активируют опцию выкупа за 40 млн рублей. Также в материале отмечается, что 12 сентября будет последний день, когда футболист будет принадлежать «Локомотиву». Презентация полузащитника пройдёт либо 12-го, либо 14 сентября.

Отметим, что в составе самарчан футболист в этом сезоне сыграл в восьми играх, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

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