Черчесов ответил на вопрос о стремлении нынешнего поколения игроков уехать на Запад

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о стремлении нынешнего поколения российских игроков уехать на Запад.

«Не говорил бы о том, что стремятся. Вопрос в том, что есть предложение или его нет. Любой человек может взвесить это предложение и принять решение. В конце концов, я сам был в этой шкуре, когда в 1993 году принял предложение и уехал в Бундеслигу.

В нашем поколении материальный фактор имел колоссальное значение? Не только. Я не хотел бы отвечать за других», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.