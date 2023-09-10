Луис Рубиалес сообщил, что уйдёт в отставку — источник

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что уйдёт в отставку.

«Я не могу продолжать свою работу», – приводит слова Рубиалеса Sky Sport.

Ранее Рубиалес заявлял, что не уйдёт в отставку из-за скандала, связанного с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на женском чемпионате мира. Эрмосо утверждает, что не соглашалась на поцелуй, однако Рубиалес настаивает, что действие было совершено по обоюдному согласию. Функционер оставался непреклонным в своём решении продолжать работу, несмотря на международное возмущение.

Напомним, что ФИФА временно отстранила Рубиалеса от любой футбольной деятельности на первые 90 дней, пока идёт расследует его поведения в финале.