В «Барселоне» были разочарованы уходом Дембеле в «ПСЖ»

Испанец Энрик Масип, являющийся советником президента «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал уход французского вингера Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

«Разочаровал ли меня уход Дембеле? Конечно. Должно быть, каждый был разочарован. Мне нравятся хорошие игроки, но я предпочитаю преданных своему делу игроков. Если у вас есть оба этих качества, то идеально.

Дембеле уже продемонстрировал отсутствие обязательств, когда не продлил контракт. Я предпочитаю игроков, которых я оцениваю на семь-восемь баллов, игроку, которому я поставлю 10, а через два дня он уйдёт в другую команду, чтобы заработать больше.

Очень легко поцеловать эмблему, когда забиваешь гол или продаёшь дым в социальных сетях. Желание зарабатывать больше законно, но, когда человек предан делу, он не смотрит на деньги и не говорит одно в один день, а совершенно иное в другой. Я лучше возьму парня из академии или Рафинью, который выкладывается на каждой тренировке, чем того, кто в один день работает на девять баллов, а в другой на три», – приводит слова Масипа Sport.es.

Гол Феррана Торреса в матче 3-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона».

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