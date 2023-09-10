Лукас Эрнандес поделился ожиданиями перед встречей с братом Тео в Лиге чемпионов

Французский защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Эрнандес рассказал о предстоящем матче с итальянским «Миланом» в Лиге чемпионов, за который играет его родной брат Тео Эрнандес.
«Сыграть против моего брата в Лиге чемпионов будет невероятным событием. Это будет важная страница в истории нашей семьи.
Было бы здорово поиграть с братом за один клуб. К тому же мы уже здорово взаимодействуем в сборной (Франции. – Прим. «Чемпионата»), в клубе было бы ещё лучше», – приводит слова Эрнандеса Telefoot.
Напомним, этим летом Лукас Эрнандес перешёл из мюнхенской «Баварии» в «ПСЖ» за € 45 млн. В сезоне-2023/2024 француз провёл за парижан четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. 27-летний защитник является чемпионом мира, завоевав титул в 2018 году в составе сборной Франции по футболу.
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