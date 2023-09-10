Гол игрока «Рубина» Даку помог Албании переиграть Польшу

Завершился матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Албании и Польши. Игру принимал стадион «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 37-й минуте полузащитник сборной Албании Ясир Асани открыл счёт с передачи Эльсеида Хюсая. В середине второго тайма, на 62-й минуте встречи, нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку удвоил преимущество хозяев.
Ранее сегодня, 10 сентября, состоялся ещё один матч группы E, в котором сборная Молдавии на выезде переиграла команду Фарерских островов со счётом 1:0. Единственный гол в матче провёл Вадим Рацэ.
По итогам шести сыгранных матчей Албания возглавила турнирную таблицу в группе E, в активе команды – 10 очков. Чехия занимает второе место (8), Польша с шестью набранными очками осталась на третьей строчке.
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