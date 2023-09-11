Погба — о критике в свой адрес: хочу показать им, что я не слабак. Никогда не сдамся
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Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба рассказал о критике в свой адрес в связи с участившимися травмами.
«Футбол очень красив, но он жесток. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, а на следующий день ты никто. Я хочу заставить их отказаться от своих слов! Хочу показать им, что я не слабак. Они могут плохо говорить обо мне. Я никогда не сдамся.
Деньги меняют людей… Это может разрушить семью. Это может привести к войне. Иногда я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу иметь денег. Я просто больше не хочу играть. Я просто хочу быть с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы, не ради денег». Иногда это бывает непросто», – приводит слова Погба Al Jazeera.
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