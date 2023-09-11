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Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах при праздновании гола, лига применит санкции

Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах при праздновании гола, лига применит санкции
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Нападающий Виктор Мольехо, выступающий за «Сарагосу» из испанской Сегунды, схватился за пах, празднуя забитый мяч в ворота «Картахены». Marca сообщает, что Ла Лига применит санкции в отношении футболиста.

«Я прошу прощения у всех тех людей, которых оскорбило это празднование. Этот жест не соответствует моему воспитанию. Теперь, успокоившись, я сожалею об этом. Жест ничего не значил, он не был ни на кого направлен. Это не оправдание, но в этом не было ничего существенного», — приводит слова Мольехо Marca.

Мольехо, принадлежащий мадридскому «Атлетико», выступает за «Сарагосу» на правах аренды. За клуб Сегунды 22-летний нападающий провёл 33 матча, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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