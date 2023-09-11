Гюндоган поблагодарил Флика после увольнения с поста главного тренера Германии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган выразил благодарность бывшему главному тренеру сборной Германии по футболу Ханс-Дитеру Флику, которого сегодня, 11 сентября, уволили с поста наставника национальной команды.

«Спасибо за проведённое вместе время, взаимную признательность и сотрудничество, Ханси. Ты отличный человек и тренер. Очень жаль, что мы как команда не можем ответить взаимностью на ваше большое доверие к нам! Как команда мы продолжим пытаться учиться, чтобы стать сильнее и успешно выступить на домашнем чемпионате Европы в 2024 году, в том числе и для вас! Я желаю тебе всего наилучшего в будущем!» – сообщил Гюндоган в своих социальных сетях.

Напомним, Флик очень сильно доверял Гюндогану в сборной – на последнем сборе Илкай был капитаном национальной команды Германии.