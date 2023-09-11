«Интер Майами» воспользовался ажиотажем, вызванным Месси, и распродаёт устаревший «мерч»

Клуб МЛС «Интер Майами» кратно увеличил продажи сувенирной продукции и экипировки с клубной символикой после прибытия Лионеля Месси. Лидером продаж в клубных фан-шопах, очевидно, остаются футболки с фамилией аргентинской звезды на спине и десятым номером – они не успевают поступать на полки, как тут же раскупаются. Этот факт подал идею мерчандайзерам «Интера», которые придумали гениальный план, как заполнить опустевшие полки и заодно избавиться от залежавшейся продукции. Об этом сообщает журналист Франко Панизо в своём «твиттере».

В «Интере Майами» решили нанести слово «Месси» и цифру 10 на белые футболки от домашней формы команды образца 2020 года. Эту форму Лионель, разумеется, не мог носить, поскольку стал игроком клуба летом 2023 года, и не будет носить в будущем. По крайней мере, не в этом сезоне, так как «Интер» сейчас играет в розовых и чёрных футболках.

Мнения болельщиков разделились. Одни предложили повысить зарплату автору идеи. Другие возмущаются жадности клуба. Третьим белый комплект приглянулся. Впрочем, многих возмущает не сам факт «подмены», сколько растущая цена – клубная футболка с фамилией Месси обходится фанатам в сумму от € 110 до € 160.