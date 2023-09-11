Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Как смотрю на возможный переход в Азию? Это из той серии, когда нет информации. Сегодня мы там, где мы есть. Люди, которые отвечают за следующие шаги, у них больше информации. Каждый, в том числе и я, должен заниматься своим делом», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.