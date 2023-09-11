Мартино – о Месси в «Интер Майами»: он — главный герой, а мы актёры второго плана

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о влиянии Лионеля Месси на команду.
«Для группы футболистов, которые так усердно работают и являются товарищами по команде с лучшими игроками в мире, когда лидеры не играют, им приятно знать, что они могут победить. Мы осознаём, что происходит, есть знаменосец — Лео, мы знаем усилия лидеров. Он — главный герой, а мы — актёры второго плана, которые этим наслаждаемся», — приводит слова Мартино TyC Sports.
Месси пропустил последний матч «Интер Майами» с «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) из-за участия в матчах за сборную Аргентины. В нынешнем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 11 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.
В Месси бросили бутылку после матча «Интер» — «Лос-Анджелес»
- 11 сентября 2023
-
01:56
-
01:51
-
01:45
-
01:41
-
01:20
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:44
-
00:29
-
00:14
-
00:12
-
00:04
- 10 сентября 2023
-
23:49
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:08
-
22:04
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
21:00