Мартино – о Месси в «Интер Майами»: он — главный герой, а мы актёры второго плана

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о влиянии Лионеля Месси на команду.

«Для группы футболистов, которые так усердно работают и являются товарищами по команде с лучшими игроками в мире, когда лидеры не играют, им приятно знать, что они могут победить. Мы осознаём, что происходит, есть знаменосец — Лео, мы знаем усилия лидеров. Он — главный герой, а мы — актёры второго плана, которые этим наслаждаемся», — приводит слова Мартино TyC Sports.

Месси пропустил последний матч «Интер Майами» с «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) из-за участия в матчах за сборную Аргентины. В нынешнем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 11 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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