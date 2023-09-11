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«Знакомый мотив». Сборная России показала, как команду встретили в отеле Катара

Сборная России показала, как встретили команду в отеле Катара, куда команда прилетела проводить товарищеским матч с местной национальной командой.

Футболистов сборной России встретили в отеле Дохи мелодией «Дорогой длинною», которая была исполнена девушкой на пианино.

«Тёплый прием. Знакомый мотив», — написано в официальном телеграм-канале сборной.

12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Катаром. Матч состоится в Аль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», начало игры — 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Валерий Карпин взял с собой 25 футболистов в Катар.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Матч состоялся в Суэце и завершился со счётом 1:1. Часть игроков, которые не поехали в Катар, вновь сыграют с олимпийской командой Египта 11 сентября.