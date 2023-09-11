Глава Немецкого футбольного союза объяснил увольнение Флика с поста тренера сборной

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высказался об увольнении специалиста Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии.

«Мы согласились с тем, что сборная нуждается в новом импульсе после последних неутешительных результатов. Нам нужно хорошее настроение и уверенность в преддверии чемпионата Европы в нашей стране.

Лично для меня это решение стало одним из самых сложных за все время моего пребывания на этом посту, потому что я ценю Флика и его помощников как людей и профессионалов. Но спортивный успех является главным приоритетом для нас, поэтому это решение было неизбежным», – приводит слова Нойендорфа официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.