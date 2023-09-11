Стали известны главные кандидаты на пост нового наставника сборной Германии
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может возглавить национальную команду Германии.
Как сообщает 90min, в числе кандидатов на должность фигурирует Тухель. Предполагается, что специалисту позволят совмещать пост в мюнхенском клубе с работой в национальной команде вплоть до завершения сезона, после чего наставник полноценно возглавит сборную и проведёт с ней чемпионат Европы – 2024.
Отмечается, что в списке кандидатов также присутствуют Юрген Клопп из «Ливерпуля» и специалист Юлиан Нагельсман, который находится без работы.
Напомним, 10 сентября стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.
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