Энди Коул — о «МЮ»: выглядит так, будто они делают всё задом наперёд

Бывший английский нападающий Энди Коул, который в составе «Манчестер Юнайтед» в 1999 года оформил требл, раскритиковал действия клуба, в частности на трансферном рынке.

«За последние 5 лет «Манчестер Юнайтед» потратил более 150 миллионов фунтов стерлингов на центральных защитников. И за это время они ни разу не подписали центрального нападающего. Конечно, кроме этого лета.

Итак, теперь, наверное, можно говорить о покупке ещё одного центрбека, потому что неизвестно, что Варан сможет дать клубу из-за своей истории травм.

Я думаю, что я так же разочарован, как и любой другой, когда дело доходит до того, что «Манчестер Юнайтед» что-то делает. Это выглядит, будто они делают всё задом наперёд. Им так многое нужно сделать, прежде чем они смогут конкурировать», — приводит слова Коула Betfred.