Антони — об обвинениях: нелегко быть распятым с закрытым ртом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони сделал очередное заявление по поводу обвинений в насилии в свой адрес.

«Конечно, моя карьера ещё не окончена. Сейчас трудные времена. Моя мама всегда говорит мне, что деревья, приносящие плоды, — это те деревья, которые люди всегда хотят побить камнями. Я тот, кто родился в нищете, у меня было много трудностей, и я пережил один из самых тяжёлых моментов в моей жизни, когда меня обвиняют в том, чего я не совершал.

Тяжело, когда ты сначала становишься эталоном для стольких людей, а из-за такого количества лжи в конечном итоге меня закидывают камнями. Я смотрю на свою мать, на свою семью и вижу, что это не то, моя мать на самом деле знает, кто я. Я смотрю на тех людей, которые следовали за мной с самого детства, страдали..Нелегко, нелегко быть распятым и с закрытым ртом, вы не думаете, что мне хотелось бы сказать что-нибудь и защитить себя? Показать людям, кто я есть на самом деле? Мне бы хотелось этого», — приводит слова Антони Marca.