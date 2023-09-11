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Левандовски, де Брёйне и Алаба отказались от нескольких предложений из Саудовской Аравии

Левандовски, де Брёйне и Алаба отказались от нескольких предложений из Саудовской Аравии
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и защитник «Реала» Давид Алаба не захотели переезжать в Саудовскую Аравию, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трое футболистов получили несколько предложений от аравийских клубов. Все они отказали. Конкретные клубы не указаны.

Левандовский хотел остаться в «Барсе», как и де Брёйне – в «Сити». Алаба даже не захотел рассматривать предложения.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне будет отклонять все предложения о переходе в чемпионат Саудовской Аравии так как он хочет завершить карьеру именно в «Манчестер Сити». Де Брёйне полностью доволен жизнью в Манчестере. Напомним, бельгийский полузащитник стал игроком «горожан» в 2015 году. За это время он принял участие в 243 матчах АПЛ, в которых отметился 64 голами и 107 результативными передачами.

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