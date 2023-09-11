В «Барселоне» высказались о роли Деку в клубе

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о спортивном директоре клуба Деку.

«У него есть одно – он лидер. Он человек, который убеждает, потому что он был ведущим футболистом. Здесь, в «Барсе», в сборной Португалии, в «Порту». Это очень важно, когда лидер собирается поговорить с другим лидером. Деку убеждает вас. Его уважают за молчание. Он много знает о футболе, у него яркая индивидуальность и великолепное суждение. Меня удивило спокойствие, с которым он всё делает, и уважение, которое все к нему испытывают. Он великий футболист, и его тренировали великие наставники. Надо просто посмотреть, кого он представлял, как двигался и у кого учился. Он знает обо всём, включая резервную команду и молодёжный футбол. И селекция. Он уже начал закладывать первые камни в фундамент новых трансферов», – приводит слова Масипа Sport.es.