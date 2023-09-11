В «Барселоне» высказались о ситуации с продлением контракта Хави

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о продлении контракта с главным тренером команды Хави.

«Это то, что находится в стадии реализации и будет реализовано, когда примет решение спортивное руководство. Мы очень довольны этим. Мы только что выиграли Лигу и Суперкубок у «Реала», клуба, у которого нет финансовых проблем. Они проделали большую работу. Клуб предоставил ему отличный состав благодаря рычагам и президенту Лапорте, который рисковал своими активами. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом году, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне», – приводит слова Масипа Sport.es.

Напомним, изначально в СМИ была информация, что Хави продлит контракт до 2026 года.