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Советник президента «Барселоны»: Хави здесь ценится очень высоко

Советник президента «Барселоны»: Хави здесь ценится очень высоко
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Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о главном тренере команды Хави.

«Здесь все знают, что нужно побеждать и хорошо играть. Хави это знает, и президент Лапорта это знает. То, что он сделал, имеет много достоинств. Согласен прийти с небольшим опытом, в раздевалку к бывшим товарищам по команде, со сложными контрактами. О нём, как всегда, будут судить результаты, но Хави здесь ценится очень высоко. Они выиграли впечатляющую победу в чемпионате над «Реалом», и мы должны закрепить этот успех и побороться за Лигу чемпионов. Сумасшедший отряд у нас собрался», – приводит слова Масипа Sport.es.

Сообщается, что когда Хави возглавлял испанский клуб в ноябре 2021 года, он отказался от высокого гонорара. «Барселона» платила ему столько, сколько могла, учитывая зарплатную ведомость.

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