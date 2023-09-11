Советник президента «Барселоны»: Хави здесь ценится очень высоко

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о главном тренере команды Хави.
«Здесь все знают, что нужно побеждать и хорошо играть. Хави это знает, и президент Лапорта это знает. То, что он сделал, имеет много достоинств. Согласен прийти с небольшим опытом, в раздевалку к бывшим товарищам по команде, со сложными контрактами. О нём, как всегда, будут судить результаты, но Хави здесь ценится очень высоко. Они выиграли впечатляющую победу в чемпионате над «Реалом», и мы должны закрепить этот успех и побороться за Лигу чемпионов. Сумасшедший отряд у нас собрался», – приводит слова Масипа Sport.es.
Сообщается, что когда Хави возглавлял испанский клуб в ноябре 2021 года, он отказался от высокого гонорара. «Барселона» платила ему столько, сколько могла, учитывая зарплатную ведомость.
- 11 сентября 2023
-
07:58
-
07:37
-
07:25
-
07:14
-
06:50
-
06:46
-
06:36
-
06:15
-
06:05
-
05:58
-
05:55
-
05:48
-
05:37
-
05:31
-
04:06
-
02:40
-
01:56
-
01:51
-
01:45
-
01:41
-
01:20
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:44
-
00:29
-
00:14
-
00:12
-
00:04
- 10 сентября 2023
-
23:49
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:33
-
23:27