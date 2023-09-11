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Робсон: мне нравится в РФ, люблю русских людей. С удовольствием поработал бы в «Спартаке»

Робсон: мне нравится в РФ, люблю русских людей. С удовольствием поработал бы в «Спартаке»
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Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон поделился эмоциями после матча памяти Ильи Цымбаларя, в котором он принял участие. Также экс-футболист заявил о любви к России и о желании поработать в «Спартаке»,

«Я переживаю счастливые моменты жизни, очень благодарен тем людям, которые меня пригласили и которые до сих пор поддерживают команду. Болельщики «Спартака» всегда оказывали большую поддержку, их собиралось достаточно много. Безусловно, воспоминания нахлынули, думаю, что это неизбежно в таких случаях. Мне очень дорог период моей карьеры, который я провёл в «Спартаке», круто, что я снова оказался здесь.

Задумывался ли я о том, чтобы остаться в России и работать в «Спартаке»? Если бы было такое предложение, я бы с удовольствием остался. Мне нравится в России, в Москве, я люблю русских людей. Возможно, задумался бы о получении гражданства, если бы такое предложение поступило», — приводит слова Робсона «Советский спорт».

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