Робсон: российский футбол обеднел, но тут осталось много игроков европейского уровня

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон высказался об уровне российского футбола. По его мнению, из-за отсутствия еврокубков чемпионат России немного обеднел, но при этом в нём остались интересные футболисты европейского уровня.
«Смотрю ли игры «Спартака»? Да, смотрю трансляции в интернете. Я в курсе того, что здесь происходит, знаю количество туров, как выступает «Спартак». Мне нравится, что в российском чемпионате по-прежнему есть качественные игроки. Можно с удовольствием посмотреть многие матчи топовых команд
РПЛ стала менее привлекательна для качественных легионеров из-за отсутствия еврокубков? Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков европейского уровня», — приводит слова Робсона «Советский спорт».
- 11 сентября 2023
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