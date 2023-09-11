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«Спартак» и «Зенит» интересовались нападающим «Сантоса» Маркосом Леонардо

«Спартак» и «Зенит» интересовались нападающим «Сантоса» Маркосом Леонардо
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Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» интересовались 20-летним бразильским нападающим «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Маркосом Леонардо, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартаку» предложили кандидатуру Леонардо, которая заинтересовала представителей московского клуба. Сам футболист был готов к переезду в Россию, сумма сделки оценивалась в € 14–15 млн, а зарплата игрока могла составить € 2,5 млн. В конечном итоге красно-белые отказались от этого трансфера из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.

Напомним, на данный момент «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает девятую позицию. Разрыв между клубами — четыре очка.

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