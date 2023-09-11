Робсон: у «Спартака» хороший состав, бороться с «Зенитом» можно без проблем
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон высказался о турнирных амбициях московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«Сможет ли «Спартак» исправить ситуацию и побороться за чемпионство? Футбол — игра вдолгую. Очень надеюсь, что «Спартак» выправит положение. Не стоит забывать и того, что бывает такое, когда ты хорошо сыграл, но проиграл. Может быть, это как раз тот случай. Чемпионство — вполне реальная задача, у «Спартака» хороший состав, бороться с «Зенитом» можно без проблем», — приводит слова Робсона «Советский спорт».
Напомним, на данный момент «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает девятую позицию. Разрыв между клубами — четыре очка.
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