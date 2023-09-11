Осинькин — о турнирном положении «Крыльев Советов»: большие матчи у нас ещё впереди

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о текущем положении самарского клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Мы прекрасно понимаем, что игры с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром» у нас ещё впереди. Ясно, что в этих матчах очки набирать, показывать содержательный футбол будет гораздо сложнее. Но наша задача – брать очки в каждом матче, мы будем сражаться за очки. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы действительно достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры. Надеюсь, мы будем только сильнее в игровом плане. Знаю ли я, что «Крылья» выдали лучший старт с 2001 года? Мне об этом сказали сразу после матча с «Факелом», но как к этому относиться? Часто даже первый круг – не показатель, поэтому прямо всё-всё-всё ещё впереди», — приводит слова Осинькина Metaratings.
К настоящему моменту «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
- 11 сентября 2023
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:49
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:43
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:32
-
07:58
-
07:37
-
07:25
-
07:14
-
06:50
-
06:46
-
06:36
-
06:15
-
06:05
-
05:58
-
05:55
-
05:48
-
05:37
-
05:31
-
04:06
-
02:40
-
01:56
-
01:51