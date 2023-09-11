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Товарищеский матч олимпийской сборной Марокко с Бразилией отменён из-за землетрясения

Товарищеский матч олимпийской сборной Марокко с Бразилией отменён из-за землетрясения
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Товарищеский матч олимпийской сборной Марокко с командой Бразилии отменён из‑за землетрясения в стране, сообщается на сайте Королевской марокканской футбольной федерации.

«Решение об отмене матча было принято на фоне объявления о трёхдневном национальном трауре. В этих печальных обстоятельствах марокканская футбольная семья выражает сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении Королевской марокканской футбольной федерации.

Игра должна была пройти в понедельник в городе Фес, который не пострадал от стихийного бедствия. В составе олимпийской сборной Бразилии числится защитник «Зенита» Роберт Ренан. Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в 80 километрах от Марракеша. По последним данным, число погибших превысило 2 тыс. человек.

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