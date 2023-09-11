Лайзанс: если бы я был футболистом, то ждал бы смены чемпиона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он признался, что если бы был действующим игроком, то ждал бы смены чемпиона в РПЛ.
«Кто сможет побороться в этом сезоне с «Зенитом» за золото? Посмотрим. До зимы команды доиграют, как раз пройдёт уже больше половины чемпионата, и, глядя на таблицу, это станет понятнее.
Ожидаю ли я смену чемпионата в РПЛ? Если бы я был футболистом, то ждал бы. Всё в руках игроков, пожалуйста, выходите, обыгрывайте «Зенит».
У питерцев сбалансированный состав, и первую скрипку играют одни и те же ребята — легионеры. Я не могу сказать, что ни у кого нет шансов с ними бороться и обыгрывать. Всё реально. Все преследователи, которые ставят перед собой задачу чемпионства, могут даже не выигрывать в личной встрече, но если в остальных матчах будут победы, то эта команда обгонит питерцев», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».
- 11 сентября 2023
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