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Ловчев: сборная России в таком виде от безысходности — играем с любыми, кто захочет

Ловчев: сборная России в таком виде от безысходности — играем с любыми, кто захочет
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о товарищеских матчах сборной России со слабыми соперниками. По его мнению, уровень сборной упал из-за безысходности — играть приходится с любым соперником, который на это согласится.

«В моё время мы за лето играли с тремя чемпионами мира: это Германия, Англия и Бразилия. Тогда мы всем проиграли в один мяч, но это приносило намного больше пользы, чем игры против таджиков, узбеков и египтян. Но у нас нет сейчас другого выхода. Карпин пытается выжать максимальную пользу из тех соперников, которых мы имеем сейчас. Сборная в данный момент в таком виде от безысходности, играем с любыми, кто захочет с нами иметь дело. Но если играть на постоянной основе с такими соперниками, то уровень будет падать», — приводит слова Ловчева Sport24.

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