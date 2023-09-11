Вахания: писали с фейковых страниц, звали в сборную Грузии, но я и не планировал

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал, предлагали ли ему сменить спортивное гражданство на грузинское.

«Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии, и приглашали переходить к ним. Не задумывался ли об этом? Нет, не задумывался. Я был сконцентрирован только на клубном футболе и пока глобально думаю о «Ростове». Конечно, я сейчас в сборной. Но вызов сюда зависит от игры в клубе. Поэтому главное – хорошо себя показывать. Вряд ли Карпин разрешит перейти куда-то, пока сам работает в сборной? Возможно (смеётся). Не знаю. Я вроде и сам не планировал и не задумывался об этом», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Вахания имеет грузинские корни по линии отца, но сам Илья родился в Санкт-Петербурге.