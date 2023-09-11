Источник: «Спартак» не будет покупать форварда — клуб завершил летнюю трансферную кампанию

Московский «Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию и не подпишет нового нападающего, информирует журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ Телега».

Согласно сведениям источника, поиски нового форварда после ухода Шамара Николсона и Кейта Бальде действительно велись, однако подходящих кандидатур не нашлось. «Спартак» хотел взять нападающего, который гарантированно бы усилил позицию в центре атаки. В конечном итоге красно-белые решили, что лучше не подписывать никого, нежели купить посредственного легионера.

Отмечается, что «Спартаку» предлагали нападающего «АЗ Алкамар» Вангелиса Павлидиса, который в теории мог бы стать усилением команды. Однако с его выкупом могли бы возникнуть проблемы, ведь нидерландским клубам запрещено принимать деньги от россиян на уровне федерации.