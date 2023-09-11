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Представитель компании, контролирующей «Ювентус», опроверг информацию о продаже клуба

Представитель компании, контролирующей «Ювентус», опроверг информацию о продаже клуба
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Представитель холдинговой компании Exor, контролирующей итальянский «Ювентус», опроверг слухи о том, что туринский клуб выставлен на продажу.

«Гипотезы, выдвинутые прессой относительно возможной продажи «Ювентуса», лишены основания», — приводит слова неназванного представителя компании Tuttosport.

Напомним, ранее издание Il Giornale сообщило, что семья предпринимателей Аньелли, владеющая правами на «Ювентус», приняла решение продать футбольный клуб и приступила к поиску потенциальных покупателей. Компания Exor принадлежит семье Аньелли, которая владеет «Ювентусом» на протяжении сотни лет.

После трёх туров туринцы занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. В мае текущего года «Ювентус» был лишён 10 очков в турнирной таблице чемпионата Италии сезона‑2022/2023 по делу о приросте капитала.

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