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Бердыев: РФС нужно сделать так, чтобы наш футбол стал сильнее, когда закончится изоляция

Бердыев: РФС нужно сделать так, чтобы наш футбол стал сильнее, когда закончится изоляция
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Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» и «Сочи», а ныне наставник махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался об изоляции российского футбола.

«Можно ли сейчас что-то сделать для российского футбола? Многое зависит от РФС, как правильно они этим воспользуются. Что нужно сделать, чтобы мы стали сильнее, когда закончится эта изоляция», — приводит слова Бердыева издание «РБ Спорт».

Напомним, с февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Сегодня, 11 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой Египта. Первая встреча между этими соперниками, которая состоялась 7 сентября, завершилась вничью — 1:1. В составе команды Валерия Карпина отличился полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян.

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