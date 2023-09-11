Агент: у «Зенита» действительно обязательное право выкупа Изидора. Не знаю, почему так

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы французского нападающего Вильсона Изидора, подтвердил, что форвард перебрался в «Зенит» на правах аренды с обязательной опцией выкупа по окончании сезона-2023/2024. Также агент рассказал о впечатлениях Изидора от перехода в «Зенит».
«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.
Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Всё так же. Но другого варианта не было», — приводит слова Гарольда Ичбиа Sport24.
9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».
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