Осинькин: небольшой шанс на титул есть у ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Какая команда понравилась сейчас больше и кто главный фаворит чемпионата? Сейчас понравился в первую очередь «Краснодар», который показал наиболее сбалансированную игру на этом отрезке чемпионата. Но фаворитом чемпионата тем не менее всё равно считаю «Зенит». Сезон очень длинный. Возможности, чтобы стабилизировать игру, выйти на другой уровень, у «Зенита» есть.

Но в этом сезоне некоторые команды готовы бросить ему вызов. Последние годы «Зенит» был чемпионом, но до этого ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» воспользовались его временной слабостью. И сейчас у всех этих команд, включая «Краснодар», есть небольшой шанс», — приводит слова Осинькина Metaratings.